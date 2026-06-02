08:00, 2 июня 2026

Мужчина много лет воспитывал чужих сыновей и не знал об этом

В Китае мужчина обнаружил, что его жена родила двух сыновей от другого мужчины
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Житель Китая развелся с женой, когда обнаружил, что отцом двоих сыновей, которых она родила, был другой мужчина. Об этом пишет Mothership.

Цзян развелся с женой в 2023 году после 22 лет брака. По договору о расторжении брака, имущество бывших супругов должно было быть разделено между их двумя сыновьями. Кроме того, Цзян должен был оплатить образование старшего сына и давать ему деньги на необходимые расходы. В сентябре 2024-го юноша попросил у отца некую сумму, но тот отказал. Между ними произошла ссора, во время которой подросток выкрикнул: «Ты не мой биологический отец».

Это стало для Цзяна сюрпризом. Он захотел сделать тест на отцовство, однако его жена и сыновья отказались в этом участвовать. Несмотря на это, мужчина сумел получить образцы ДНК детей с их вещей и сделал тест. Оказалось, что оба сына не являются его кровными родственниками. Цзян понял, что много лет воспитывал чужих детей и не знал об этом. После этого он через суд потребовал отменить выплаты жене. Он также потребовал от нее компенсацию за моральный ущерб.

Женщина и ее сыновья не признали результаты ДНК-экспертизы, однако делать новый тест отказались. Суд пока не вынес окончательного решения по этому делу.

Ранее тайваньская актриса Цзян Пин рассказала, что ее бывший муж изменил ей с ее собственной матерью. Мужчина сам признался ей в этом.

