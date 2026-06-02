08:45, 2 июня 2026

Продажи бензина из одной страны выросли в России в десятки раз

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли за год в 26 раз
Дмитрий Воронин

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Суммарный объем продаж бензина, произведенного в Белоруссии, вырос на Петербургской бирже за год в десятки раз, что оказывает рынку поддержку в обеспечении топливом в период высокого спроса. Об этом со ссылкой на Национальное биржевое ценовое агентство — проект российской торговой площадки — сообщает ТАСС.

Двадцатишестикратный подъем показателя обеспечил увеличение реализации белорусского бензина с 0,9 тысячи тонн в мае 2025 года до 23,64 тысячи тонн в прошлом месяце. Месяц к месяцу рост составил 16,6 процента, или 3,36 тысячи тонн.

Отмечается, что биржевые продажи дизельного топлива из указанной страны также выросли за год в разы, подскочив с 15,54 тысячи тонн до 49,86 тысячи.

Накануне, 1 июня, стало известно, что российское правительство в целях обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке запретило на полгода вывоз за рубеж отечественного авиационного керосина. В отношении экспорта бензина такая же мера действует в РФ до 31 июля.

