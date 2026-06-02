09:55, 2 июня 2026Мир

Кандидат на пост генсека ООН посетит Россию

Алимов: Кандидат на пост генсека ООН Бачелет посетит Россию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшее время намерена посетить Россию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов, передает РИА Новости.

«Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее», — сказал дипломат.

Алимов также напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее уже встречался с рядом кандидатов на пост главы всемирной организации. В их числе — генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

Ранее Лавров заявил, что смена генерального секретаря ООН дает шанс на наведение порядка в организации. «В нынешнем году состоятся выборы нового генерального секретаря. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации», — отметил глава МИД.

