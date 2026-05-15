Лавров захотел навести порядок в ООН

21:03, 15 мая 2026

Лавров: Смена генсека дает шанс на наведение порядка в ООН
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Смена генерального секретаря ООН дает шанс на наведение порядка в организации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В нынешнем году состоятся выборы нового генерального секретаря. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, в ООН и других международных институтах до сих пор сохраняется доминирование государств так называемого исторического Запада.

В конце апреля Лавров заявил, что страны Запада открыто объявили России войну.

