Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну

Страны Запада открыто объявили России войну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — отметил он.

Лавров назвал новых союзников России

Также Лавров высказался, что у России, помимо армии и флота, появились два новых союзника.

Еще со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это еще Воздушно-космические силы и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше Сергей Лавров глава МИД РФ

Министр подчеркнул, что главный вывод из тысячелетней истории России можно описать фразой «на Бога надейся, а сам не плошай».

Ранее Лавров заявил, что страны Запада вкладывают ресурсы в противостояние с Россией. «Западное меньшинство, вернее, элиты западных стран, продолжают инвестировать и политический, и экономический капитал, который у них остается, в противостояние с нашей страной», — отметил глава МИД. По его словам, для реализации этих планов Запад использует инфраструктуру и человеческие ресурсы Украины.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с «Лентой.ру» пришел к выводу, что все страны Европы ведут активную подготовку к войне с Россией. Законотворец подчеркнул, что европейские страны хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции (СВО), «а они свободно бы шагали на Петербург, на Карелию и так далее». Он также напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальному вооруженному противостоянию с Россией. По словам Соболева, у России есть четыре года, чтобы завершить спецоперацию и восстановить армию для отражения агрессии любого геополитического противника.

В Германии заметили признак перехода промышленности на военные рельсы

20 апреля сообщалось, что автоконцерны Германии перейдут на производство оружия. Уточнялось, что в условиях упадка экспортной модели «локомотив европейской промышленности» переориентируется с производства автомобилей на выпуск оружия и пытается превратить промышленный спад в оборонный бум.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что переход экономики Германии на военные рельсы происходит на фоне заявлений немецких политиков о скором вооруженном конфликте с Россией. По мнению парламентария, этого следует опасаться и всегда держать в уме, что в годы перед Великой Отечественной войной все было точно так же. «Такой перекос в промышленности сам собой толкает страну к войне», — предупредил он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» резюмировал, что победить Россию невозможно, а Европа забыла уроки истории. По его словам, война с Россией станет тяжелым поражением для Европы.