Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

Страны Запада открыто объявили России войну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.
«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — отметил он.
Лавров назвал новых союзников России
Также Лавров высказался, что у России, помимо армии и флота, появились два новых союзника.
Еще со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это еще Воздушно-космические силы и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше
Министр подчеркнул, что главный вывод из тысячелетней истории России можно описать фразой «на Бога надейся, а сам не плошай».
Ранее Лавров заявил, что страны Запада вкладывают ресурсы в противостояние с Россией. «Западное меньшинство, вернее, элиты западных стран, продолжают инвестировать и политический, и экономический капитал, который у них остается, в противостояние с нашей страной», — отметил глава МИД. По его словам, для реализации этих планов Запад использует инфраструктуру и человеческие ресурсы Украины.
В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с «Лентой.ру» пришел к выводу, что все страны Европы ведут активную подготовку к войне с Россией. Законотворец подчеркнул, что европейские страны хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции (СВО), «а они свободно бы шагали на Петербург, на Карелию и так далее». Он также напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальному вооруженному противостоянию с Россией. По словам Соболева, у России есть четыре года, чтобы завершить спецоперацию и восстановить армию для отражения агрессии любого геополитического противника.
В Германии заметили признак перехода промышленности на военные рельсы
20 апреля сообщалось, что автоконцерны Германии перейдут на производство оружия. Уточнялось, что в условиях упадка экспортной модели «локомотив европейской промышленности» переориентируется с производства автомобилей на выпуск оружия и пытается превратить промышленный спад в оборонный бум.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что переход экономики Германии на военные рельсы происходит на фоне заявлений немецких политиков о скором вооруженном конфликте с Россией. По мнению парламентария, этого следует опасаться и всегда держать в уме, что в годы перед Великой Отечественной войной все было точно так же. «Такой перекос в промышленности сам собой толкает страну к войне», — предупредил он.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» резюмировал, что победить Россию невозможно, а Европа забыла уроки истории. По его словам, война с Россией станет тяжелым поражением для Европы.