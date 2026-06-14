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10:19, 14 июня 2026Спорт

Вероятность гола Мбаппе в матче Франция — Сенегал оценили

Аналитики считают, что форвард Мбаппе забьет в матче Франция — Сенегал с вероятностью 50%
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Вероятность гола форварда Киллиана Мбаппе в матче ЧМ-2026 Франция — Сенегал оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Французы считаются безоговорочными фаворитами матча. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1,48. Ничья оценивается с котировкой 4,50, а успех сборной Сенегала идет с коэффициентом 7,35. Также ставки принимаются на то, забьет ли в этом матче главная звезда французской сборной, нападающий мадридского «Реала» Мбаппе. Поставить на то, что ему удастся отличиться, можно с коэффициентом 2,00.

Франция сыграет с Сенегалом 16 июня. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что букмекеры предсказали исход матча БельгияЕгипет. Они считают, что бельгийцы одержат победу со счетом 1:0.

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