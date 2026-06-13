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21:46, 13 июня 2026Спорт

Назван самый вероятный счет в матче чемпионата мира между Бельгией и Египтом

Аналитики назвали сборную Бельгии фаворитом матча чемпионата мира 2026 года против Египта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Тренировка сборной Бельгии

Тренировка сборной Бельгии. Фото: Steven Bisig / IMAGN IMAGES via Reuters

Букмекеры назвали сборную Бельгии фаворитом матча чемпионата мира 2026 года против национальной команды Египта. Об этом сообщает Betonmobile.

Победа бельгийцев оценивается коэффициентом 1,69, успех египтян — 5,40, ничья — 3,95. Эксперты ожидают умеренную результативность в матче. Тотал больше 2,5 голов котируется за 1,99, а тотал меньше 2,5 — за 1,81. Ставка на «обе забьют» доступна с коэффициентом 1,95.

Среди популярных точных счетов по линии лидируют 1:0 с коэффициентом 5,60, 2:0 и 1:1 с коэффициентом 6,40, 2:1 за 7.60, 0:0 за 8.80 и 3:0 за 10.00.

Команды попали в группу G, где их соперниками также станут сборные Ирана и Новой Зеландии. Букмекеры называют Бельгию главным претендентом на выход в плей-офф с первого места в группе.

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