Назван самый вероятный счет в матче чемпионата мира между Бельгией и Египтом

Аналитики назвали сборную Бельгии фаворитом матча чемпионата мира 2026 года против Египта

Букмекеры назвали сборную Бельгии фаворитом матча чемпионата мира 2026 года против национальной команды Египта. Об этом сообщает Betonmobile.

Победа бельгийцев оценивается коэффициентом 1,69, успех египтян — 5,40, ничья — 3,95. Эксперты ожидают умеренную результативность в матче. Тотал больше 2,5 голов котируется за 1,99, а тотал меньше 2,5 — за 1,81. Ставка на «обе забьют» доступна с коэффициентом 1,95.

Среди популярных точных счетов по линии лидируют 1:0 с коэффициентом 5,60, 2:0 и 1:1 с коэффициентом 6,40, 2:1 за 7.60, 0:0 за 8.80 и 3:0 за 10.00.

Команды попали в группу G, где их соперниками также станут сборные Ирана и Новой Зеландии. Букмекеры называют Бельгию главным претендентом на выход в плей-офф с первого места в группе.