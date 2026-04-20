В России назвали серьезным сигналом одно изменение в автопроме Германии

Депутат Журавлев: России надо готовиться к провокациям со стороны Германии

Переход Германии с производства автомобилей на выпуск вооружения является для России серьезным сигналом и требует подготовки к провокациям, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что автоконцерны Германии перейдут на производство оружия. Уточняется, что страна переориентируется с производства автомобилей на выпуск оружия и пытается превратить промышленный спад в оборонный бум.

Депутат обратил внимание, что переход экономики Германии с промышленной на оборонную происходит на фоне заявлений немецких политиков о скором вооруженном конфликте с Россией. По мнению парламентария, этого следует опасаться и всегда держать в уме, что в годы перед Великой Отечественной войны, все было точно так же.

«Для того, чтобы исправить ошибки экономического блока, обеспечить занятость населения и доходы оборонным концернам, Третий Рейх многократно увеличил производство оружия. Такой перекос в промышленности сам собой толкает страну к войне», — отметил Журавлев.

Он указал, что наращивание военно-промышленного комплекса страны — весьма серьезный сигнал того, что России следует готовиться к провокациям, потому что Германии понадобится формальный повод для агрессии. Депутат также подчеркнул, что немецкие войска находятся в Прибалтике впервые после Второй мировой и это, по его мнению, не случайно.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что победить Россию невозможно, а Европа забыла уроки истории. По его словам, война с Россией станет тяжелым поражением для Европы.