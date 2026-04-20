13:56, 20 апреля 2026

WSJ: Автоконцерны Германии перейдут на производство оружия из-за падения спроса
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Swen Pfoertner / Pool via Reuters

Автоконцерны Германии перейдут на производство оружия. Об этом со ссылкой на данные правительственной статистики сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По мере того как экспортная модель Германии приходит в упадок, страна переориентируется с производства автомобилей на выпуск оружия и пытается превратить промышленный спад в оборонный бум.

«После десятилетий, в течение которых Германия была локомотивом европейской промышленности, страна переживает самый длительный период стагнации со времен Второй мировой войны, сталкиваясь с конкуренцией со стороны Китая и падением спроса. Ответ на этот кризис столь же радикален, как и сам кризис: превратить свою промышленную базу в арсенал Запада», — отмечают авторы.

Так, Volkswagen ведет переговоры с Израилем насчет производства компонентов для системы ПРО «Железный купол». Производитель автозапчастей Schaeffler тем временем стал выпускать двигатели для БПЛА, бортовые системы для бронемашин и комплектующие для военной авиации.

Осенью 2025 года Volkswagen решил приостановить выпуск ряда моделей, Volkswagen Golf, а затем и Tiguan. Причиной этому стал дефицит полупроводников из-за неопределенной ситуации вокруг компании Nexperia. В Bild назвали приостановку катастрофой, так как автоконцерн и без того переживает трудные времена из-за конкуренции с китайскими заводами и резкого повышения пошлин со стороны США. Чтобы справиться с кризисом, Volkswagen планирует перевести десятки тысяч работников в режим временной неполной занятости.

