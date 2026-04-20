WSJ: Автоконцерны Германии перейдут на производство оружия из-за падения спроса

Автоконцерны Германии перейдут на производство оружия. Об этом со ссылкой на данные правительственной статистики сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По мере того как экспортная модель Германии приходит в упадок, страна переориентируется с производства автомобилей на выпуск оружия и пытается превратить промышленный спад в оборонный бум.

«После десятилетий, в течение которых Германия была локомотивом европейской промышленности, страна переживает самый длительный период стагнации со времен Второй мировой войны, сталкиваясь с конкуренцией со стороны Китая и падением спроса. Ответ на этот кризис столь же радикален, как и сам кризис: превратить свою промышленную базу в арсенал Запада», — отмечают авторы.

Так, Volkswagen ведет переговоры с Израилем насчет производства компонентов для системы ПРО «Железный купол». Производитель автозапчастей Schaeffler тем временем стал выпускать двигатели для БПЛА, бортовые системы для бронемашин и комплектующие для военной авиации.

Осенью 2025 года Volkswagen решил приостановить выпуск ряда моделей, Volkswagen Golf, а затем и Tiguan. Причиной этому стал дефицит полупроводников из-за неопределенной ситуации вокруг компании Nexperia. В Bild назвали приостановку катастрофой, так как автоконцерн и без того переживает трудные времена из-за конкуренции с китайскими заводами и резкого повышения пошлин со стороны США. Чтобы справиться с кризисом, Volkswagen планирует перевести десятки тысяч работников в режим временной неполной занятости.