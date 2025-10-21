Ушедший из России производитель решил приостановить выпуск некоторых машин

Blid: Ушедший из России Volkswagen решил приостановить выпуск некоторых машин

Ушедший из России немецкий автоконцерн Volkswagen решил приостановить выпуск некоторых машин. Об этом со ссылкой на источники газеты Bild сообщает ТАСС.

По данным издания, причиной, по которой производитель скорректирует выпуск ряда моделей, стал дефицит полупроводников из-за неопределенной ситуации вокруг компании Nexperia.

Приостановка выпуска сперва ждет Volkswagen Golf, а затем и Tiguan. Запасов полупроводников хватит только на одну неделю, после чего хранящиеся на складах объемы иссякнут и придется останавливать конвейер.

В Bild называют приостановку катастрофой, так как автоконцерн и без того переживает трудные времена из-за конкуренции с китайскими заводами и резкого повышения пошлин со стороны США. Чтобы справиться с кризисом, Volkswagen планирует перевести десятки тысяч работников в режим временной неполной занятости.

В середине октября правительство Нидерландов пошло на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia. Решение объяснили необходимостью обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности. В правительстве уточнили, что пошли на этот шаг после обнаружения неких «острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления» в Nexperia, представлявших «угрозу преемственности и сохранению важнейших технологических знаний и возможностей в Нидерланах и Европе».