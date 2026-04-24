21:50, 24 апреля 2026Мир

Лавров назвал двух новых союзников России

Лавров: Помимо армии и флота, у России в союзниках есть ВКС и беспилотные войска
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

У России, помимо армии и флота, есть два новых союзника — воздушно-космические силы (ВКС) и беспилотные войска. Об этом в интервью «Общественному телевидению России» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Еще со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это еще воздушно-космические силы и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше», — сказал он.

Министр подчеркнул, что главный вывод из тысячелетней истории России можно описать фразой «на Бога надейся, а сам не плошай».

Ранее Лавров заявил, что Россия давно обозначила красные линии по Украине. «Это просто несерьезно. Говорить, что им надо прояснить наши красные линии, — смешно. Они давно были обозначены», — отметил он.

