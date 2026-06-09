Выдавший ордер на «арест» Путина прокурор МУС отстранен от должности

МУС отстранил выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора Карима Хана от должности

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выдавший ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина, отстранен от должности. Об этом говорится в заявлении МУС.

Дисциплинарное производство на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС. При этом подчеркивается, что отстранение прокурора не предопределяет итогового решения по его делу.

По данным Reuters, такое решение принято после 18-месячного расследования, начатого после обвинений Хана в том, что он в своем офисе вступил в сексуальную связь с юристкой без ее согласия.

Ранее еще одна женщина обвинила Хана в сексуальных домогательствах. Она сообщила, что работала на Хана в начале его карьеры. По ее словам, он «вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности».