Медиаэксперт рассказала об особенностях мозга педофилов

Медиаэксперт Орлова: У педофилов нарушены связи в лобно-теменных зонах

Кандидат социальных наук, психолог-практик и медиаэксперт Анетта Орлова рассказала, что у педофилов нарушены связи в лобно-теменных зонах. Об этом она сообщила Baza, комментируя спецпроект «Голубая орхидея», посвященный международной операции против крупнейшей сети по производству детской порнографии в России на рубеже 90-х и 2000-х годов.

«Хотя около 55-60 процентов лиц с таким диагнозом сами были жертвами насилия, это не является первопричиной. Когда проводились исследования мозга с помощью нейровизуализации, обнаружилась разница между активацией зон мозга», — сказала она. Собеседница издания пояснила, что педофилы реагируют на детские признаки, также как здоровые люди на взрослые сексуальные стимулы. По ее словам, педофилия является тяжелым расстройством влечения, которое может не сопровождаться сексуальным насилием, однако без правильной коррекции оно будет прогрессировать и высоки риски преступления.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов указал на проблемы в борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Депутат отметил, что система сфокусирована исключительно на последствиях. В качестве эффективной меры профилактики он назвал криминализацию хранения детской порнографии и легализацию оперативной работы сотрудников под прикрытием.

В основу спецпроекта легли уголовные дела и свидетельства участников событий, связанных с фигурой Дмитрия Кузнецова, также известным как КДВ, которого называли первым порномагнатом России. Операция объединила спецслужбы 24 стран.

Ранее стало известно, что новое учебное пособие по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для восьмиклассников и девятиклассников дополнят материалами, посвященными опасностям в бытовых ситуациях и кибербуллингу, что должно помочь детям защищаться от педофилов.