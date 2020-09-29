В новое российское пособие по ОБЖ внесли борьбу с педофилами и травлей в сети

Новое учебное пособие по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для восьмиклассников и девятиклассников дополнят материалами, посвященными опасностям в бытовых ситуациях и кибербуллингу, что должно помочь детям защищаться от педофилов. Об этом сообщает ТАСС.

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Всего пособие будет включать десять разделов, один из них посвящен кибербезопасности, где пропишут правила борьбы с травлей в интернете и различными манипуляциями в сети, которые разработчики программы приписывают в том числе педофилам и маньякам. Последние «пытаются украсть деньги, либо мозги, либо контроль над устройством», заявил Игорь Ашманов, президент компании «Крибрум», занимающейся разработкой интеллектуальной системы мониторинга и анализа социальных медиа.

Пособие начнут тестировать в октябре в нескольких регионах России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал наказать организаторов «групп смерти» в интернете, а также закрыть доступ к сайтам и страницам, которые пропагандируют наркотики в соцсетях. Он также отметил, что «группы смерти» склоняют подростков к суициду и правонарушениям, поэтому правоохранители должны вести активную работу по предотвращению работы подобных сообществ.