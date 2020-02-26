Путин призвал наказать создателей «групп смерти»

Президент России Владимир Путин призвал наказать организаторов «групп смерти» в интернете. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД в среду, 26 февраля, передает «Интерфакс».

По словам главы государства, в сети продолжают действовать «группы смерти» — радикальные сообщества, склоняющие подростков к самоубийствам и совершению правонарушений. В связи с этим российский лидер поручил правоохранительным органам активнее работать в интернет-пространстве и не допускать вовлечения несовершеннолетних в преступность и подобные группы. «Работа должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное наказание», — подчеркнул он.

Материалы по теме Самоубийственные аресты За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах

Кроме того, Путин потребовал закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующих наркотики. Он попросил Госдуму и правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская назвала причины вступления детей в «группы смерти». По ее убеждению, дети вступают в такие сообщества в период кризиса, так как суицидальные наклонности никогда не возникают на пустом месте.

Российский лидер неоднократно жестко высказывался о создателях «групп смерти». В частности, в январе Путин назвал их уродами и мразями, в 2017-м он уподобил их убийцам.

В июле 2019-го Путин подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству. За побуждение к суициду граждан будут отправлять в тюрьму на 5-10 лет (до этого — максимум 5 лет). Если при этом погиб несовершеннолетний, беременная женщина или человек, «находящийся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», то срок увеличивается до 12 лет (ранее — до 6 лет), а если два человека и более — до 15 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!