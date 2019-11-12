Российская школьница рассказала матери о «группах смерти» и покончила с собой

В Медвежьегорске (Карелия) погибла 17-летняя школьница. По предварительным данным, девушка покончила с собой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным телеканала, незадолго до происшествия она рассказывала матери, что в учебном заведении велись разговоры о группе «Синий кит». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает «Петрозаводск говорит», девушку вечером 11 ноября сбил грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Карельская транспортная прокуратура осуществляет надзор за ходом проверки по факту случившегося.

В ноябре 2016 года был арестован один из администраторов пабликов в соцсетях, призывающих подростков к самоубийству. Следователи установили, что Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, подстрекал школьников к суициду с помощью игры. Предполагается, что его действия повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но их удалось спасти.

В мае 2016 года «Лента.ру» опубликовала расследование, посвященное истории с «группами смерти» в России.

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