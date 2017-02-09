Журналист «Ленты.ру» получил премию Союза журналистов России

Журналист «Ленты.ру» Владимир Тодоров стал лауреатом премии Союза журналистов России за 2016 год. Награда была вручена в четверг, 9 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Премия присуждена в номинации «За профессиональное мастерство». Союз журналистов отметил наградой публикации автора, связанные с историей так называемых групп смерти во «ВКонтакте».

В мае 2016 года Тодоров провел расследование и выяснил, что основной целью создателей «групп смерти» во «ВКонтакте» являлись не призывы к самоубийствам или организация секты, а попытка привлечь подписчиков и прославиться на просторах сети.

Слухи о секте, призывающей подростков к самоубийству, распространились после новости о гибели девушки по имени Рина. Неизвестные утверждали, что она являлась последовательницей суицидального культа.

Несколько сообществ во «ВКонтакте» решили привлечь подписчиков, используя для привлечения историю о самоубийстве девушки. Последователям предлагалось инсценировать свою смерть в рамках игры.

В ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» арестовали одного из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. Следственные органы установили, что молодой человек подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По данным следователей, действия Лиса повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.

«Ленту.ру» ежедневно посещают более двух миллионов пользователей. В 2016 году издание стало вторым по цитируемости среди интернет-ресурсов России по версии информационно-аналитической системы «Медиалогия».