«Лента.ру» получила премию Москвы в области журналистики

Главный редактор «Ленты.ру» Александр Белоновский стал лауреатом Премии города Москвы в области журналистики за 2016 год. Награды представителям СМИ в четверг, 12 января, вручил мэр столицы Сергей Собянин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Премия присуждена за освещение общественно-политической и культурной жизни Москвы и городских проектов.

«Городская среда и жизнь горожан меняются почти молниеносно, все больше уходя в онлайн-формат. Мы стараемся рассказывать об этих изменениях максимально понятно и увлекательно, причем делаем это тоже в онлайне, — заявил Белоновский, комментируя получение награды. — И судя по отклику нашей аудитории, чем больше люди узнают о своем городе, тем интереснее для них становится Москва, тем больше они ощущают себя москвичами».

Премия города Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных материалов о столице, посвященных, в частности, важным социально-экономическим проблемам города. Лауреаты утверждаются указом мэра по предложению экспертного совета, в состав которого входят руководители СМИ, журналисты и представители Мосгордумы. Ежегодно награждается около полутора десятков представителей СМИ. Вручение премии приурочено ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.

«Ленту.ру» ежедневно посещают до двух миллионов пользователей. В 2016 году издание стало вторым по цитируемости среди интернет-ресурсов России по версии информационно-аналитической системы «Медиалогия».