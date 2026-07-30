В Пскове археологи нашли редкое средневековое украшение

Псковские археологи нашли редчайшее средневековое височное кольцо

В Пскове археологи нашли редкое средневековое височное кольцо со спиральным декором, которое относится к XI–XIII векам и является всего лишь третьей подобной находкой в регионе. Об этом со ссылкой на Археологический центр Псковской области сообщает «Псковская лента новостей».

Украшение было обнаружено в раскопе «Ольгинский-10» на Завеличье, и после реставрации специалистам удалось восстановить его первоначальный вид. Такие кольца преимущественно встречаются в Дунайско-Балканском регионе (Сербия, Болгария, Румыния), а за пределами этого ареала на территории Восточной Европы найдено чуть более 30 экземпляров, что подтверждает их редкость.

В Пскове это уже третье подобное украшение — две предыдущие находки также были сделаны в Ольгинских раскопах и датируются тем же периодом XI–XIII веков. По мнению ученых, эти кольца не производились массово за пределами основного ареала и, скорее всего, попадали на Русь как редкие товары или личные вещи переселенцев. Небольшое количество таких находок свидетельствует о том, что они были скорее экзотическими предметами, чем повседневным украшением для местного населения, и каждое из них представляет ценность для изучения торговых и культурных связей средневекового Пскова.

Ранее сообщалось, что на Ямале археологи нашли легендарное древнее поселение Пантуев городок (Воксар-вож), которое столетиями безуспешно искали исследователи. Экспедиция, стартовавшая из Салехарда 23 июля, обнаружила поселение именно в том районе, на который указывали исторические источники.