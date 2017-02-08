«Игра» из суицидальных пабликов «ВКонтакте» перекочевала в Instagram

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) зафиксировал в Instagram рост хештегов, которые использовались в «группах смерти» во «ВКонтакте». Об этом сообщается в релизе организации, поступившем в «Ленту.ру».

Первый всплеск активности «групп смерти» произошел в январе 2017 года во «ВКонтакте». 6 февраля по обращению РОЦИТ администрация соцсети заблокировала и удалила теги, характерные для суицидальных пабликов. Однако позже аналогичные отметки начали распространять пользователи Instagram, сопровождая ими фотографии и картинки.

По данным центра, среди таких тегов — #жду, #хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #кит, #синий_кит, #я_в_игре, #тихийдңм (с казахской «н») и другие. Всего в Instagram было опубликовано более 45 тысяч подобных записей.

Посты, которые сопровождают эти хештеги, раскрывают условия и результат игры и также объясняют, почему дети должны пойти на самоубийство, предполагают в организации. В частности, специалисты обнаружили фотографии рук, на которых нацарапан синий кит как первый этап игры.

В ноябре 2016 года по делу о «группах смерти» во «ВКонтакте» арестовали одного из организаторов таких сообществ Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. Его обвинили в доведении подростков до самоубийства. Следственные органы установили, что через паблики молодой человек подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По данным следователей, действия Лиса повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.

Будейкин находится в следственном изоляторе в петербургской тюрьме «Кресты». В начале февраля врачи психиатрической больницы в Санкт-Петербурге признали его вменяемым.