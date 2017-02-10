Школьник из Казахстана изрезал руку ради вступления в «группу смерти»

Школьник из казахстанского города Актау изрезал руку в попытке вступить в игру «Синий кит», которую организуют в так называемых «группах смерти». Об этом сообщает портал Kazday.

Отмечается, что на руке 15-летнего школьника обнаружили около 70 порезов.

Ребенок рассказал, что это стало вторым заданием в игре. Для вступления в ряды игроков школьник шариковой ручкой нарисовал на руке дельфина, сфотографировал и отправил одному из администраторов группы во «ВКонтакте».

По словам подростка, для входа в игру он использовал хештеги «синий кит», «тихий дом», «разбуди меня в 4:20» — он публиковал их под фотографиями суицидального толка в надежде привлечь организаторов.

Через два дня мальчик не дождался обратной реакции и сам нашел одного из «кураторов», который и выдал ему опасное задание.

Игра «Синий кит», распространяющаяся среди казахстанских подростков, — аналог «групп смерти». Дети публикуют фотографии с «суицидальными» хештегами, а затем организаторы групп во «ВКонтакте» связываются с ними и выдают задания, часто связанные с причинением себе физического вреда.

7 февраля, во вторник, в казахстанские СМИ сообщили об обнаружении в Караганде погибшей 19-летней девушки. Предполагается, что она могла быть связана с игрой «Синий кит».

В мае 2016 года «Лента.ру» опубликовала расследование, посвященное истории с «группами смерти»в России. В ноябре по делу о «группах смерти» арестовали одного из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. По данным следователей, действия молодого человека повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.