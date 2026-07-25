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04:14, 25 июля 2026Мир

Стало известно о тайных ударах Бахрейна и Кувейта по Ирану

WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно нанесли удары по территории Ирана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Бахрейн и Кувейт тайно нанесли серию авиаударов по территории Ирана. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ) от источника.

По информации издания, Бахрейн и Кувейт впервые направили самолеты для ударов по территории Ирана. Отмечается, что Объединенные Арабские Эмираты предоставили союзникам разведывательные данные.

«По словам некоторых источников, авиаудары в начале этого месяца были направлены, помимо прочих военных объектов, на склады беспилотников и ракет», — говорится в публикации.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу атак ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.

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