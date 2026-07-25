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05:02, 25 июля 2026 (обновлено: 05:21, 25 июля 2026)Наука и техника

Онищенко назвал три сокращающих жизнь группы болезней

Онищенко: Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания сокращают жизнь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Три группы болезней могут привести к сокращени жизни людей. Речь идет о сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваниях, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, его цитирует РИА Новости.

«Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству [пациентов]. Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь», — уточнил академик РАН.

По его словам, нужно учитывать, что любая блезнь — даже простой насморк — негативно сказываются на общем состоянии, особенно если пренебрегать своевременным курсом лечения.

Ранее Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году. По его словам, этот показатель достигнет 78 лет, а к 2036-му — 81 года.

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