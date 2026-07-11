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03:09, 11 июля 2026Россия

Академик назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Онищенко: Ожидаемая продолжительность жизни в РФ к 2030 году составит 78 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко . Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году.

По его словам, к 2030 году этот показатель достигнет 78 лет, а к 2036 — 81 года.

«Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране», — отметил Онищенко.

Он добавил, что показатель продолжительности жизни в России удалось повысить за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинации. Академик напомнил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, от его привычек, физической нагрузки и питания.

Ранее Онищенко рассказал о самом безопасном месте для отдыха. По его словам, таковым является Россия.

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