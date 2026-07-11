Академик назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Онищенко: Ожидаемая продолжительность жизни в РФ к 2030 году составит 78 лет

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году.

По его словам, к 2030 году этот показатель достигнет 78 лет, а к 2036 — 81 года.

«Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране», — отметил Онищенко.

Он добавил, что показатель продолжительности жизни в России удалось повысить за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинации. Академик напомнил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, от его привычек, физической нагрузки и питания.

Ранее Онищенко рассказал о самом безопасном месте для отдыха. По его словам, таковым является Россия.

