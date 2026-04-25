Онищенко рассказал о самом безопасном месте для отдыха

Онищенко: Россия является самым безопасным местом для отпуска

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что Россия является самым безопасным местом для отпуска. Об этом сообщил «Абзац».

По данным издания, Онищенко сообщил, что на территории нашей страны отсутствуют опасные инфекции. Также для путешествий по РФ не требуется делать прививки. Таким образом, самым безопасным местом для отдыха является Россия.

При этом в территориях Юго-Восточной Азии сейчас присутствует холера. И туда ехать отдыхать очень опасно.

Ранее сообщалось, что Онищенко заявил о риске распространения оспы обезьян среди жителей Подмосковья.