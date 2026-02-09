Реклама

Россия
12:55, 9 февраля 2026Россия

Онищенко заявил о риске распространения оспы обезьян среди жителей Подмосковья

Онищенко: Случаи заболевания оспой обезьян в Подмосковье были не завозными
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о риске распространения оспы обезьян среди жителей Подмосковья. Его слова приводит РИА Новости.

«Вероятность вот этой оспы, что она будет распространяться не среди специфических по своему поведению групп населения, а начнет передаваться, пока существует», — заключил Онищенко.

Эксперт также назвал новую версию появления оспы обезьян в Московской области, исключив случаи завоза заболевания из-за рубежа.

«Случаи, которые у нас произошли в Московской области, сначала были слухи, что они откуда-то там прилетели, на самом деле они местные», — обозначил эксперт, добавив, что заболевшие на данный момент проходят лечение.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение оспы обезьян в Подмосковье. Сообщалось, что заболевшего мужчину поместили в стационар.

