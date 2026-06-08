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23:56, 8 июня 2026Мир

Названа цель письма Зеленского Путину

Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗаседание Совбеза РФ

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину — неумелая провокация. О цели письма высказался постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

По его словам, открытое письмо главы Украины является не мирной инициативой, а «неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры» по урегулированию конфликта.

Дипломат подчеркнул, что Россия не заинтересована в имитации переговоров и спектаклях на публику. «Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно "шитые белыми нитками", не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве неонацистской шайки», — резюмировал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Зеленский превратил Украину в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада. Он подчеркнул, что что финансирующий Киев «коллективный Запад» несет не меньшую, а, возможно, даже большую ответственность за происходящее.

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