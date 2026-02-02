Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение оспы обезьян в Подмосковье

Роспотребнадзор: Заболевший оспой обезьян в Подмосковье помещен в стационар

Ситуация с оспой обезьян в Подмосковье находится под контролем Роспотребнадзора, заболевшего мужчину поместили в стационар. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Заболевание зарегистрировали у местного жителя, который обратился в медучреждение с характерной сыпью. «Пациент госпитализирован в инфекционный стационар. Биоматериал исследован на базе уполномоченного учреждения Роспотребнадзора — диагноз "оспа обезьян" подтвержден», — говорится в сообщении.

Специалисты организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, при помощи которых удалось выявить контактных лиц и организовать за ними медицинское наблюдение.

Ранее появилась информация, что в первому известному пациенту, заболевшему обезьяньей оспой в России, 41 год. Предположительно, он мог подхватить вирус от своего товарища.