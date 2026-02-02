Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 2 февраля 2026Россия

Начались поиски привезшего друга в больницу с обезьяньей оспой россиянина

Под Москвой начали искать человека, привезшего друга к врачам с обезьяньей оспой
Майя Назарова

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Подмосковье начали искать мужчину, который привез друга с обезьяньей оспой в больницу. Как сообщил Telegram-канал Shot, россиянин пропал после контакта с заболевшим и не обращался к врачам.

Как выяснило издание, первому известному пациенту, заболевшему обезьяньей оспой в России, 41 год. Предположительно, он мог подхватить вирус от своего товарища. Мужчина подчеркнул, что последние полгода не бывал за границей. По всей вероятности, он заразился внутри РФ.

Сейчас пациента изолировали в чистой зоне Домодедовской больницы. Его доставили в больницу 31 января. Как утверждает Shot, привез мужчину с температурой 39 друг, которого сейчас ищут. Все звонки тот игнорирует. Кроме того, опасную болезнь заподозрили еще у одного близкого приятеля 41-летнего пациента. У мужчины такие же признаки обезьяньей оспы. Однако официально медики диагноз пока не ставили.

Обезьянья оспа — относительно новое вирусное заболевание. Попасть в организм вирус может через слизистые оболочки, органы дыхания или небольшие ранки на коже. Чаще всего люди подхватывают оспу от зараженных диких животных — при укусах и других контактах. При этом она может передаваться и от человека к человеку.

Чтобы избежать заражения через окружающие предметы, нужно проводить дезинфекцию в помещениях, где находился больной человек, а также мыть руки после контакта с ним и его вещами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию с договоренностями об остановке ударов по энергетике

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Jetour доработал популярный внедорожник для России

    Бойца СВО похоронят через год и один день после смерти

    Россиянин с пистолетом уложил женщину в пол ради плюшевого медведя и цветов

    Похищение 9-летнего мальчика в российском городе попало на видео

    В США закроют живой памятник Джону Кеннеди

    Москвичи пожаловались на 12-часовую пытку пожарной сигнализацией

    Популярный российский комик пожаловался на жуткое состояние после операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok