Начались поиски привезшего друга в больницу с обезьяньей оспой россиянина

Под Москвой начали искать человека, привезшего друга к врачам с обезьяньей оспой

В Подмосковье начали искать мужчину, который привез друга с обезьяньей оспой в больницу. Как сообщил Telegram-канал Shot, россиянин пропал после контакта с заболевшим и не обращался к врачам.

Как выяснило издание, первому известному пациенту, заболевшему обезьяньей оспой в России, 41 год. Предположительно, он мог подхватить вирус от своего товарища. Мужчина подчеркнул, что последние полгода не бывал за границей. По всей вероятности, он заразился внутри РФ.

Сейчас пациента изолировали в чистой зоне Домодедовской больницы. Его доставили в больницу 31 января. Как утверждает Shot, привез мужчину с температурой 39 друг, которого сейчас ищут. Все звонки тот игнорирует. Кроме того, опасную болезнь заподозрили еще у одного близкого приятеля 41-летнего пациента. У мужчины такие же признаки обезьяньей оспы. Однако официально медики диагноз пока не ставили.

Обезьянья оспа — относительно новое вирусное заболевание. Попасть в организм вирус может через слизистые оболочки, органы дыхания или небольшие ранки на коже. Чаще всего люди подхватывают оспу от зараженных диких животных — при укусах и других контактах. При этом она может передаваться и от человека к человеку.

Чтобы избежать заражения через окружающие предметы, нужно проводить дезинфекцию в помещениях, где находился больной человек, а также мыть руки после контакта с ним и его вещами.