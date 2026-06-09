Миллионы любителей популярной игры неосознанно помогли военным США

NL Times: Сканы местности в Pokemon GO могли помочь в создании военных дронов США

Сканы местности, сделанные сотнями миллионами игроков Pokemon GO, могли помочь американской компании Niantic Spatial в развитии высокоточной системы военных беспилотников. Об этом узнали журналисты газеты NL Times.

По данным издания, любители игры на протяжении многих лет сканировали окружающее пространство, чтобы заполучить внутриигровые награды. Геймеры, сами того не подозревая, внесли вклад в развитие высокоточной системы навигации. Теперь она будет задействована в производстве дронов и роботов.

В общей сложности компания получила примерно 30 миллиардов сканов. Их взяли на вооружение для разработки 3D-модели, где недоступен сигнал GPS.

«Игроки косвенно, возможно, минимально, но все же эффективно, внесли свой вклад в военные приложения», — заявил профессор Йерун ван ден Ховен.

Ранее агентство Bloomberg писало, что компания Scopely купила Niantic, разработчика культовой игры с ловлей покемонов Pokemon Go за 3,5 миллиарда долларов. Помимо нее, в собственность Scopely переходят игры Pikmin Bloom и Monster Hunter Now.