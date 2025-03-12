Игру с ловлей покемонов продали за миллиарды долларов

Bloomberg: Разработчика Pokemon Go купили за 3,5 миллиарда долларов

Компания Scopely купила Niantic, разработчика культовой игры с ловлей покемонов Pokemon Go. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Данное приобретение обошлось покупателю в 3,5 миллиарда долларов. Помимо Pokemon Go, в собственность Scopely переходят игры Pikmin Bloom и Monster Hunter Now вместе с командами, работающими над ними.

Издание напомнило, что Scopely была два года назад куплена Savvy Games Group, дочерней компанией Суверенного фонда Саудовской Аравии, за 4,9 миллиарда долларов.

В конце февраля 2025 года Европейский союз запретил экспортировать в Россию игровые консоли. Кроме того, ЕС ввел ограничения на поставки в РФ игровых геймпадов и «авиасимуляторов». В Брюсселе полагают, что эти девайсы используются для обучения российских операторов дронов.