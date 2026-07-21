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07:54, 21 июля 2026Силовые структуры

Первый в России приговор за организацию ЛГБТ-сообщества обжаловала защита

В Оренбурге обжаловали первый в РФ приговор за организацию ЛГБТ-сообщества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Оренбурге обжаловали первый в РФ приговор за организацию ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, владелец, администратор и арт-директор бара Pose знали о признании движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) экстремистской организацией, но все равно проводили мероприятия в ночном клубе, где демоyстрировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Суд приговорил фигурантов к срокам от двух лет трех месяцев до семи лет колонии общего режима. Также с владельца заведения взыскали более миллиона рублей.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор по делу. Детали жалобы не раскрываются.

Ранее сообщалось, что по первому уголовному делу об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) огласили приговор.

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