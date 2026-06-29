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Силовые структуры
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10:35, 29 июня 2026Силовые структуры

По первому уголовному делу об ЛГБТ огласили приговор

В России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор владельцу, администратору и арт-директору бара Pose по делу об организации деятельности движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и участии в нем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантам назначили от двух лет трех месяцев до семи лет колонии общего режима. Также с владельца заведения взыскали более миллиона рублей. Этот приговор стал первым в России, также это первое возбужденное уголовное дело об ЛГБТ.

По версии следствия, подсудимые знали о признании движения ЛГБТ экстремистской организацией, но все равно проводили мероприятия в ночном клубе, где демострировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее сообщалось, что осужденный за порно москвич устроил восемь секс-вечеринок в России и Турции.

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