По первому уголовному делу об ЛГБТ огласили приговор

В России вынесли первый приговор по делу об организации ЛГБТ-сообщества

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор владельцу, администратору и арт-директору бара Pose по делу об организации деятельности движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и участии в нем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантам назначили от двух лет трех месяцев до семи лет колонии общего режима. Также с владельца заведения взыскали более миллиона рублей. Этот приговор стал первым в России, также это первое возбужденное уголовное дело об ЛГБТ.

По версии следствия, подсудимые знали о признании движения ЛГБТ экстремистской организацией, но все равно проводили мероприятия в ночном клубе, где демострировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее сообщалось, что осужденный за порно москвич устроил восемь секс-вечеринок в России и Турции.

