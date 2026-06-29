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09:45, 29 июня 2026Силовые структуры

Осужденный за порно москвич устраивал в России и за границей секс-вечеринки

Осужденный за порно москвич устроил 8 секс-вечеринок в России и Турции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Приговоренный к условному сроку 54-летний москвич организовал в России и Турции восемь секс-вечеринок для любителей меняться партнерами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчину осудили на три года за изготовление и распространение порнографии в 2025 году. Было установлено, что он создал каналы в соцсетях, куда публиковал интимный контент. После решения суда мужчина оставил два канала — с афишей вечеринок и отзывами на них.

Известно, что москвич зарегистрирован как ИП в сфере организации мероприятий. Вместе с женой они с начала 2026 года провели четыре закрытых мероприятия в российских городах и столько же в Турции. За их посещение нужно было заплатить 20 тысяч рублей с человека.

Ранее сообщалось, что перед задержанием скандальная участница ток-шоу «Пусть говорят» и блогер Диана Шурыгина искала девушек для съемки с ней в порно.

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