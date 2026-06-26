Блогерша Шурыгина вербовала россиянок для работы в порно с ней

Перед задержанием Шурыгина искала девушек для съемки с ней в порно

Перед задержанием скандальная участница ток-шоу «Пусть говорят» и блогер Диана Шурыгина вербовала девушек из России в работу в порноиндустрии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Шурыгина прилетела с Бали в Москву 7 мая ради съемок и продюсирования фильмов 18+ и стала активно искать среди знакомых девушек, уговаривая их сняться с ней. Когда она узнала об уголовном деле, попыталась сбежать на Бали, но ее задержали. Следом была задержана партнерша по уже снятому видео с Шурыгиной — Настя Холод (наст. имя — Анастасия Овсянникова). Теперь девушки находятся под домашним арестом, им предъявлено обвинение по статье о распространении порнографических материалов.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании.