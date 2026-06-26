Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:56, 26 июня 2026Силовые структуры

Блогерша Шурыгина вербовала россиянок для работы в порно с ней

Перед задержанием Шурыгина искала девушек для съемки с ней в порно
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Перед задержанием скандальная участница ток-шоу «Пусть говорят» и блогер Диана Шурыгина вербовала девушек из России в работу в порноиндустрии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Шурыгина прилетела с Бали в Москву 7 мая ради съемок и продюсирования фильмов 18+ и стала активно искать среди знакомых девушек, уговаривая их сняться с ней. Когда она узнала об уголовном деле, попыталась сбежать на Бали, но ее задержали. Следом была задержана партнерша по уже снятому видео с Шурыгиной — Настя Холод (наст. имя — Анастасия Овсянникова). Теперь девушки находятся под домашним арестом, им предъявлено обвинение по статье о распространении порнографических материалов.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о разрушениях на российском промышленном предприятии после атаки ВСУ

    Названа новая дата «смерти» Windows 10

    Француженка переехала с мужем в Пакистан и на 12 лет попала в рабство

    Москвичам спрогнозировали дождливый месяц

    Крупнейший импортер нефти снизит ее закупки

    Определились 19 команд-участниц 1/16 финала чемпионата мира 2026 года

    Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в прозрачном платье и вызвала споры в сети

    Пассажиры самолета начали молиться из-за случившегося у пилота припадка

    Неуловимую банду автомошенников в России разоблачили из-за одной ошибки

    Средний срок одного вида кредитов в России достиг максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok