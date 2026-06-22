Порноактрису из роликов Шурыгиной и немецкого продюсера задержали в Москве

В Москве задержали партнершу Шурыгиной по контенту и немецкого продюсера

В Москве задержали Анастасию Овсянникову — 24-летнюю участницу интимных роликов с блогершей Дианой Шурыгиной и 30-летнего немецкого продюсера Людвига Кричкера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, девушка родом из Хабаровска, со школы она занималась модельным бизнесом, а пару лет назад начала снимать контент для взрослых под псевдонимом Настя Холод. Кричкер был продюсером одной из девушек. Также после начала СВО он занялся оформлением ВНЖ и ПМЖ в Европе релокантам из России.

Задержанных отправили под домашний арест по делу о незаконном изготовлении порнографических материалов.

Ранее стало известно, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Девушке грозит до шести лет заключения.

По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании. Теперь он предложил ей свою помощь в суде.