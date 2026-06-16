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17:22, 16 июня 2026Силовые структуры

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной предложил ей помощь в суде

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной предложил защищать ее в суде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: vk.com / Globallookpress.com

Сергей Семенов, отсидевший около двух лет за изнасилование Дианы Шурыгиной, предложил ей помощь в суде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семенов заявил, что отучился на юриста, не держит обиды и хочет помочь. По его словам, к текущей ситуации Шурыгиной он не испытывает особой жалости, но готов выручить — в последнее время он занимается правозащитой. Ценой за свои услуги он назвал миллион рублей — тот, за который ранее родители девушки предлагали ему «урегулировать» уголовное дело.

Ранее стало известно, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Девушке грозит до шести лет заключения.

По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила Семенова в изнасиловании.

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