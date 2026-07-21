Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 21 июля 2026Россия

Украина выпустила ракеты по российскому региону

Губернатор Слюсарь: ВСУ выпустили ракеты по Ростовской области
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты по Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник сообщил, что выпущенные ВСУ ракеты были уничтожены над несколькими районами города и области. Какие именно снаряды использовали украинские военные при атаке на регион, Слюсарь не уточнил. Количество выпущенных по Ростовской области ракет неизвестно.

Отмечается, что при атаке ВСУ никто не пострадал.

Также Слюсарь сообщал, что после удара в Милютинском районе области загорелся лес. Спасатели работают над ликвидацией возгорания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну. Что предшествовало скандалу?
    Москвичей предупредили об одном погодном явлении в августе
    «Обожаю кровь». Стали известны подробности о 15-летней школьнице, убившей пять родственников. Она расправлялась с ними семь дней
    Украина выпустила ракеты по российскому региону
    Первый в России приговор за организацию ЛГБТ-сообщества обжаловала защита
    В России предложили ограничить подросткам доступ к электронным кошелькам
    Боец ВСУ застрелил пытавшихся обмануть российских военных сослуживцев
    Разрыв между зарплатами в регионах России рекордно вырос
    В Госдуме отреагировали на недопуск россиян к играм глухих
    Ракеты атаковали еще один российский регион
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok