Украина выпустила ракеты по российскому региону

Губернатор Слюсарь: ВСУ выпустили ракеты по Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты по Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник сообщил, что выпущенные ВСУ ракеты были уничтожены над несколькими районами города и области. Какие именно снаряды использовали украинские военные при атаке на регион, Слюсарь не уточнил. Количество выпущенных по Ростовской области ракет неизвестно.

Отмечается, что при атаке ВСУ никто не пострадал.

Также Слюсарь сообщал, что после удара в Милютинском районе области загорелся лес. Спасатели работают над ликвидацией возгорания.