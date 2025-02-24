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11:22, 24 февраля 2025Наука и техника

ЕС запретил экспорт игровых консолей в Россию

Евросоюз запретил экспорт игровых консолей в Россию
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roman Kosolapov / Shutterstock / Fotodom  

Европейский союз (ЕС) ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Кроме того, в список ограничений войдут <…> [игровые] контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в материалах, опубликованных Советом ЕС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что послы 27 стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций, добавив в него запрет на ввоз в Россию игровых консолей.

В январе газета Financial Times рассказала, что верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас предложила запретить экспорт в Россиию игровых консолей PlayStation и Xbox, которые якобы могут использоваться для управления беспилотниками.

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