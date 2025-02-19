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14:03, 19 февраля 2025Наука и техника

ЕС согласовала запрет ввоза в Россию консолей PlayStation и Xbox

Послы 27 стран ЕС согласовали запрет на импорт в Россию игровых консолей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Послы 27 стран Евросоюза (ЕС) утвердили 16-й пакет санкций, добавив в него запрет на ввоз в Россию игровых консолей. Об этом стало известно Reuters.

По словам одного из дипломатов, с которыми пообщались журналисты агентства, было согласовано решение запретить импорт в Россию игровых консолей. Также нельзя будет ввозить в страну игровые геймпады и «авиасимуляторы», так как европейские чиновники считают, что с их помощью российские военные управляют беспилотникам.

О будущем запрете импорта в Россию игровых консолей PlayStation и Xbox стало известно в конце января. Тогда ввоз приставок предложила ограничить верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас. «Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с них они управляют дронами», — отмечала тогда госпожа Каллас. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и некоторые прочие приставки прекратили официально продавать в России весной 2022 года.

Также в 16-й пакет санкций против России войдут запрет на импорт алюминия, экспорт хрома и некоторых химикатов, ограничения на сделки с российскими портами и аэропортами. Ожидается, что новые запреты официально будут приняты ЕС 24 февраля.

Ранее первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа осудил решение стран ЕС согласовать 16-й пакет санкций против РФ. «ЕС предпринимает отчаянные попытки защитить себя и свою политику», — заметил Чепа.

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