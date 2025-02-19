Депутат Чепа осудил решение стран ЕС согласовать 16-й пакет санкций против РФ

Решение постпредов 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовать 16-й пакет санкций против РФ соответствует стремлению ЕС препятствовать процессу мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. На решение еврочиновников депутат отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

В среду утром постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Как уточняет Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.

«Ситуация с безопасностью в Европе с каждым годом напрягалась все больше, а, когда пришла администрация [экс-президента США Джо] Байдена, все стало еще тяжелее. Все это привело к кризису и специальной военной операции. Сегодня ситуация показала, что ошибки многих лидеров ЕС очень болезненно сказались в первую очередь на экономике в их странах и напряженности в Европе и мире в целом. Если сегодня администрация [президента США Дональда] Трампа открыто признает ошибочность политики Байдена и пытается в этом разобраться, в том числе и в финансовых потоках, то для многих европейских лидеров эта ситуация очень опасная: они боятся разоблачений, боятся потерять власть, которой обладают», — считает Чепа.

Отчасти поэтому ЕС предпринимает отчаянные попытки защитить себя и свою политику. В таком случае продолжение этого конфликта или какой-то постепенный выход из него — это выгодно и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и европейским деятелям Алексей Чепа зампред комитета по международным делам

Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил в Брюсселе, что ЕС «возьмет вопросы собственной безопасности в свои руки» и не станет следовать решениям американцев об отмене санкций против РФ в случае их принятия.

До этого сообщалось, что окончательно утвердить 16-й пакет европейцы планируют 24 февраля.