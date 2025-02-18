Еврокомиссар пообещал не отменять антироссийские санкции вслед за американцами

Домбровскис: ЕС не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США

Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Слова еврокомиссара по экономике приводит РИА Новости.

Как уточнил политик, ЕС «возьмет вопросы собственной безопасности в свои руки» и не станет следовать соответствующим решениям американцев в случае их принятия, введет свой 16-й пакет ограничений.

Новый пакет санкций, как ожидается, может быть согласован уже в среду, 19 февраля. По данным СМИ, вопрос перешел из разряда обсуждаемого в категорию подлежащего утверждению и передаче в Совет Евросоюза. Ранее в Еврокомиссии уже заявляли, что не намерены отказываться от антироссийских санкций.