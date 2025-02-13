В Евросоюзе оценили судьбу санкций после переговоров Путина и Трампа

Европейский союз не намерен отказываться от санкционного давления на Россию. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью. Ее процитировало ТАСС.
Пинью заверила, что Евросоюз продолжит вводить рестрикции, связанные с российским энергосектором, несмотря на те планы, которые есть у США в контексте урегулирования конфликта на Украине.
По ее словам, ей неизвестно, что «на уме у США» относительно энергетики, но у ЕС есть пакет санкций. В настоящее время обсуждается уже 16-й.
Ранее Пинью охарактеризовала недавние переговоры президентов США и России как начало мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в ходе беседы двух глав государств тема санкций не поднималась.
Аналитики полагают, что президент США не сумеет самостоятельно отменить антироссийские санкции в ближайшее время.