В Евросоюзе оценили судьбу санкций после переговоров Путина и Трампа

Еврокомиссия: ЕС продолжит вводить санкции против РФ, несмотря на планы США

Европейский союз не намерен отказываться от санкционного давления на Россию. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью. Ее процитировало ТАСС.

Пинью заверила, что Евросоюз продолжит вводить рестрикции, связанные с российским энергосектором, несмотря на те планы, которые есть у США в контексте урегулирования конфликта на Украине.

По ее словам, ей неизвестно, что «на уме у США» относительно энергетики, но у ЕС есть пакет санкций. В настоящее время обсуждается уже 16-й.

Ранее Пинью охарактеризовала недавние переговоры президентов США и России как начало мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в ходе беседы двух глав государств тема санкций не поднималась.

Аналитики полагают, что президент США не сумеет самостоятельно отменить антироссийские санкции в ближайшее время.