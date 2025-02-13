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14:48, 13 февраля 2025Мир

В Еврокомиссии оценили разговор Путина и Трампа

В ЕК сочли разговор Путина и Трампа началом мирного процесса по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) считает телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа началом мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью, сообщает ТАСС.

«Важно отметить, что это начало мирного процесса по урегулированию на Украине. Вчерашний звонок между президентом Путиным и президентом Трампом — начало процесса», — отметила она.

Ранее Трамп сообщил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что он твердо уверен в успешности будущего мирного урегулирования.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии Европы в переговорах по Украине пока преждевременно. По его словам, опыт Минских соглашений весьма красноречив и Москва всегда будет учитывать его во всех дальнейших шагах.

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