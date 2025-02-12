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20:25, 12 февраля 2025Мир

Путин и Трамп договорились немедленно начать переговоры по Украине

Трамп сообщил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Путини и Дональд Трамп

Владимир Путини и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Слова политика передает Reuters.

«Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посетить страны друг друга. Также мы договорились о том, что наши команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Владимиру Зеленскому», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что он уполномочил госсекретаря США Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа возглавить переговоры с американской стороны. Глава Белого дома добавил, что он «твердо уверен» в успешности будущего мирного урегулирования.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером «был очень продуктивным». Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

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