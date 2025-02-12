Трамп поговорил с Путиным

Трамп сообщил о проведении телефонного разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером «был очень продуктивным». Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

Кроме того, Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения России и США, а также договорились об организации личной встречи.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров двух стран шел почти полтора часа. В частности, в ходе проведенного разговора Путин согласился с Трампом о том, что мирного урегулирования конфликта на Украине можно достичь посредством переговоров.