Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:01, 12 февраля 2025Мир

Трамп поговорил с Путиным

Трамп сообщил о проведении телефонного разговора с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером «был очень продуктивным». Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

Кроме того, Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения России и США, а также договорились об организации личной встречи.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров двух стран шел почти полтора часа. В частности, в ходе проведенного разговора Путин согласился с Трампом о том, что мирного урегулирования конфликта на Украине можно достичь посредством переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поговорил с Путиным

      Пограничники в Эстонии отобрали у туристов из Италии значки с символами СССР

      Трамп оценил разговор с Путиным

      Россиянам назвали способ защититься от слабоумия

      Трамп после разговора с Путиным позвонит Зеленскому

      Люди эволюционировали

      61-летний Брэд Питт снялся топлес в новом фильме

      Украине не понравились слова главы Пентагона о перспективах членства в НАТО

      Путин пригласил Трампа в Москву

      Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше