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20:02, 12 февраля 2025Мир

Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

Песков: Путин провел разговор с Трампом, он длился полтора часа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он длился полтора часа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, в ходе проведенного разговора Путин согласился с Трампом о том, что мирное урегулирование конфликта на Украине можно достичь посредством переговоров. Кроме того, стороны договорились о том, что Россия готова принять у себя американских должностных лиц для обсуждения окончания боевых действий.

«Путин поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе», — резюмировал представитель Кремля. Песков также указал, что Путин подчеркнул в разговоре с Трампом на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине. Помимо Украины, стороны обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также обмен заключенными между Россией и США. По словам пресс-секретаря российского лидера, Трамп подтвердил обязательства США по возвращению удерживаемого гражданина России.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа, возможно, освободит соучредителя биткоин-биржи BTC-e россиянина Александра Винника в рамках обмена заключенными с Россией, по которому американская сторона ранее получила своего гражданина Марка Фогеля.

При этом адвокат российского гражданина Александр Бух рассказал, что незадолго до выдачи Фогеля спецпосланнику Трампа Стивену Уиткоффу Федеральный суд штата Флорида, рассматривавший дело Винника, объявил о закрытой сессии слушаний. Однако Виник продолжает находиться в Соединенных Штатах.

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