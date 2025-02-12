Названа возможная личность готовящегося к обмену с Россией осужденного в США россиянина

WSJ: США, возможно, освободят россиянина Винника в рамках обмена с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа, возможно, освободит соучредителя биткоин-биржи BTC-e россиянина Александра Винника в рамках обмена заключенными с Россией, по которому американская сторона ранее получила своего гражданина Марка Фогеля. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Одним из россиян, которого тогда не освободили и который открыто выступал за включение его в любой обмен пленными между США и Россией, был Александр Винник. [Он] ожидает вынесения приговора в США в конце этого года после признания себя виновным в сговоре с целью отмывания денег», — отмечается в материале издания.

При этом адвокат российского гражданина Александр Бух рассказал «Интерфаксу», что незадолго до выдачи Фогеля спецпосланнику Трампа Стивену Уиткоффу Федеральный суд штата Флорида, рассматривавший дело Винника, объявил о закрытой сессии слушаний. Однако он продолжает находиться в Соединенных Штатах.

Кроме того, в комментарии ИА Регнум мать россиянина Вера Винник сообщила, что созванивалась 11 февраля с сыном и он ей ничего не говорил о возможности освобождения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков и помилованного президентом России Владимиром Путиным, обменяли на россиянина, заключенного в США. На днях он вернется на родину и тогда же будет публично названо имя обменянного россиянина.