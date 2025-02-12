Помилованного Путиным американца обменяли на заключенного в США россиянина. Почему Москва держала это в тайне?

Лавров об освобождении Фогеля: РФ предпочитает конфиденциальность

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что гражданина США Марка Фогеля — осужденного в России за контрабанду наркотиков и помилованного президентом РФ Владимиром Путиным — обменяли на заключенного в США россиянина. На днях он вернется на родину. Тогда же общественности раскроют имя соотечественника.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что соглашения с американской стороной держались в тайне. Он подчеркнул, что Москва предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности. Это поддерживает эффективную дипломатию, добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить Сергей Лавров глава МИД России

По словам Лаврова, освобождение Фогеля стало «продуктом одного из каналов», по которым осуществляются контакты с американской стороной. При этом дипломат указал, что у России и Соединенных Штатов разные подходы к договоренностям.

Фото: Evan Vucci / AP

Фогеля вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

Во вторник, 11 февраля, Белый дом объявил об освобождении Фогеля. В этот же день его вывезли из Москвы на самолете спецпосланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. Американские власти охарактеризовали это как жест доброй воли со стороны России.

Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения Фогеля и тайно вел переговоры об этом. Он объявил, что гражданин США был вывезен по указанию американского лидера в рамках обмена, однако подробностей тогда не привел.

На следующий день Трамп назвал Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Политик также отметил, что Вашингтон ценит то, что сделал Путин.

В 2024 году имя Фогеля фигурировало в списках масштабного обмена заключенными между Западом и Россией

95-летняя Мальфина Фогель, мать освобожденного в России американца, обсуждала с президентом США перспективы возвращения ее сына на родину перед началом митинга в городе Батлер, когда на политика была совершена первая попытка покушения.

Моя мать разговаривала с президентом Трампом незадолго до того, как на него пытались совершить покушение в Батлере. И он сказал ей тогда, что вытащит моего брата. Нужно отдать Трампу должное — он сдержал свое слово Энн Фогель сестра Марка Фогеля

Дополнительно сообщалось, что летом 2024 года Фогель также входил в списки масштабного обмена заключенными между Западом и Россией, однако он был исключен. Отмечается, что на это мог повлиять бывший американский лидер Джо Байден, чтобы «не дать заработать Трампу».