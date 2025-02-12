Путин помиловал осужденного в России за наркотики американца. Трамп назвал это решение шагом к завершению конфликта на Украине

Трамп: Освобождение Фогеля станет важной частью завершения конфликта на Украине

Освобожденный российской стороной гражданин США Марк Фогель раскрыл детали возвращения на родину. Во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом он сообщил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

Спасибо моей стране за все усилия, что приложила к моему освобождению. Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал Марк Фогель

Сам Фогель назвал решение российского лидера «очень справедливым и разумным», а также подчеркнул, что тот проявил большое великодушие.

В США освобождение Фогеля назвали важной частью завершения конфликта на Украине

По словам Трампа, решение Путина стало важной частью завершения украинского конфликта. «Вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения войны», — обратился он к Фогелю во время его приема в Белом доме. «Мы ценим то, что сделал президент Путин», — добавил глава США.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В России также понадеялись на то, что успешное сотрудничество по делу 63-летнего школьного учителя из штата Пенсильвания будет способствовать нормализации отношений двух стран.

Известно, что спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф накануне лично приехал в Москву для тайного ведения переговоров об освобождении Фогеля. Из российской столицы в Вашингтон они улетели вместе в тот же день.

Американца задержали в московском аэропорту в 2021 году

О Фогеле известно, что ранее он был сотрудником американского посольства в Москве, после чего — преподавателем в англо-американской школе. До 2021 года имел дипломатический статус.

В 2021 году гражданина США и его супругу остановили во время прохождения зеленого коридора в аэропорту Шереметьево, куда они прибыли из Нью-Йорка. Причиной остановки стало поведение служебных собак, отреагировавших на их багаж. Внутри него правоохранители обнаружили 11 граммов марихуаны, замаскированной в упаковках от контактных линз, и 8 граммов гашишного масла, залитого в картриджи электронных сигарет.

Осужденный полностью признал вину в контрабанде запрещенных веществ, однако указал, что марихуана была медицинской — по словам Фогеля, он использовал ее для облегчения последствий операции на позвоночнике.

Марк Фогель Фото: Adam Boehler / Reuters

В результате Фогель был приговорен судом к 14 годам заключения. По версии следствия, он мог использовать свое положение для создания канала поставки в Россию наркотиков, чтобы потом сбывать их ученикам. В декабре прошлого года Верховный суд России отказался рассматривать его жалобу.

Трамп анонсировал освобождение еще одного осужденного американца

По словам американского президента, в среду, 12 февраля, еще один гражданин США будет освобожден вслед за Фогелем.

«Кое-кто еще будет освобожден завтра, и вы об этом узнаете», — заявил Трамп в разговоре с журналистами накануне. Однако ни имени осужденного, ни страны, в которой американец отбывает наказание, он не назвал.